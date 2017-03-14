رومينيغه : كيميش سيصبح خليفة لام في بايرن ميونخ

اعتبر رئيس مجلس إدارة نادي #بايرن_ميونخ الألماني، #كارل_هاينز_رومينيغه، اليوم الثلاثاء، إن جوشوا كيميش سيكون خليفة فيليب لام، على الرغم من أنه لم يشارك بصورة كبيرة هذا الموسم.

وقال رومينيغه في تصريحات لقناة “سكاي”: “لدينا خطط كبيرة له في المستقبل.. من الواضح جداً أنه سيصبح خليفة فيليب لام”.

ويأتي هذا عقب تصريحات للاعب الألماني أعرب فيها عن شعوره بالاستياء من جلوسه احتياطياً.

وصرح رومينيغه: “بداية من الموسم المقبل سيحظى بعدد أكبر من الدقائق.. هذه هي خطة المدرب كارلو أنشيلوتي”.

وسينهي لام مسيرته هذا الموسم مثل تشابي ألونسو، فيما أن كيميش قادر على اللعب في أكثر من مركز مثل الارتكاز والظهير الأيمن وقلب الدفاع.

وخلال هذا الموسم كلما منح أنشيلوتي الراحة لتشابي أو لام، لم يعتمد على كيميش بصورة كبيرة.

ولم يشرك أنشيلوتي كيميش في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام آرسنال، حينما لم يتمكن لام من اللعب بسبب تراكم البطاقات، إذ فضل الدفع برافينيا.

وحينما يخرج ألونسو من التشكيل الرئيسي يعتاد أنشيلوتي على تأخير مركز تياغو ألكانتارا والدفع بتوماس مولر كصانع ألعاب.

وكانت شائعات تناثرت مؤخراً بخصوص اهتمام مان سيتي بضم كيميش على ضوء وضعه الحالي في النادي الألماني، خاصة وأنه حظي بنوع من الاهتمام من قبل مدرب “السيتيزنز” الإسباني بيب غوارديولا أثناء عامه الأخير مع النادي البافاري. ( EFE )

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