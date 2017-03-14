شركة يابانية تقدم خدمة التأمين ضد تشويه السمعة عبر الإنترنت !

قدمت شركة تأمين يابانية خدمة جديدة تتيح لمستخدمي الإنترنت حماية أنفسهم من الجانب المظلم لشبكة المعلومات الدولية.

وتسعى شركة التأمين إلى مساعدة مستخدمي الإنترنت الذين يشعرون بضغوط القوة الغاشمة للمراقبة الصارمة والسخرية التي يمكن أن يطارد بها مستخدمو سائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت شخصاً آخر أو مؤسسة.

وتقدم شركة التأمين اليابانية “سومبو” خطة “إنجو” للتأمين ضد مخاطر استخدام الإنترنت لتشويه السمعة، حيث تتيح للأفراد والمؤسسات الحماية من التشويه أو الإساءة لاسمائهم عبر الإنترنت سواء بالشائعات أو نشر أخبار مسيئة عنهم.

وستقدم شركة التأمين للعميل سواء كان شخصا أو مؤسسة التمويل اللازم للقيام بحملة إعلامية مضادة للدفاع عن اسمه وتوفير منصة عامة له لتقديم اعتذار علني إذا لزم الأمر.

وبحسب موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن هذا النوع من التأمين يشمل أيضاً المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة والمنتجات الاستهلاكية التي يمكن أن تتعرض للسخرية العلنية بسبب ضعف أداء أنظمة التسويق لديها أو ضعف الدعاية المرافقة لطرح هذه المنتجات.

ورغم أن هذه الخدمة التأمينية هي أحدث خدمات التأمين الغربية التي تظهر في الأسواق فإنها ليست الأغرب، حيث توجد خدمة “التأمين على المشاعر” التي تغطي تكاليف الزواج للعميل إذا ما تغيرت مشاعره في اللحظة الأخيرة قبل اتمام الزفاف.

تصل تكلفة وثيقة تأمين “إنجو” التي تقدمها شركة “سومبو” إلى 600 ألف ين (4375 دولاراً) لتوفير تغطية بقيمة 10 ملايين ين (87800 دولار) في حالة استحقاقها. ( DPA )

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