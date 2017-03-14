شقيقه يؤكد : ماسكيرانو لن ينهي مسيرته بقميص برشلونة

كشف سيباستيان ماسكيرانو، الشقيق الأكبر للاعب الدولي الأرجنتيني #خافيير_ماسكيرانو، مدافع فريق #برشلونة الإسباني، أنّ أخيه لن ينهي مسيرته الرياضة ضمن النادي الكاتالوني.

وقال سيباستيان ماسكيرانو، في تصريحات لإذاعة “سوبر ديبورتيفو” الأرجنتينية : “يمكنني التأكيد أن ماسكيرانو سيعود للاعتزال بقميص ريفر بليت، فهو النادي الذي منحه الفرصة الكبرى للظهور في بدايته وهو مدينٌ له بالكثير من الأمور”.

وأضاف قائلاً وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف :”أعتقد أيضاً أنه سيتولى تدريب الريفر في بداية مسيرته التدريبية عقب الاعتزال، ولكن قبل كل شيئ، علينا الانتظار الآنً حتى نهاية عقده الجاري مع برشلونة،والذي ينتهي في يونيو 2018″.

يُشار أنّ خافيير ماسكيرانو، البالغ من العمر 32 عاماً، كان قد بدأ مسيرته الاحترافية ضمن نادي ريفر بليت الأرجنتيني الذي لعب له من 2003 إلى 2005، قبل أن يغادر إلى الدوري البرازيلي حيث نشط ضمن نادي كورينثيانز الذي زامل فيه مواطنه المهاجم كارلوس تيفيز.

وبدأت التجربة الاحترافية لماسكيرانو في أوروبا في صيف 2006، من بوابة نادي وست هام الإنكليزي ثم انتقل إلى ليفربول في 2007 قبل أن ينضم لبرشلونة في 30 أغسطس 2010.

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