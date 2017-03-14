عشيق الأميرة ديانا : أنا لست والد هاري

نفى #جيمس_هيويت عشيق #الأميرة_ديانا السابق الذي كان على علاقة رومانسية بها دامت لمدة خمس سنوات أنه يمكن أن يكون والد الأمير هاري قائلا إنها محض شائعة لزيادة مبيعات الصحف.

وخلال مقابلة نادرة، سئل ضابط سلاح الفرسان السابق من قبل قناة تلفزيونية في استراليا: “هل أنت والد هاري؟” فأجاب: “لا، أنا لست كذلك.”

وردا على سؤال لماذا هذه الشائعات مستمرة إلى الآن، قال هيويت: “إنها فقط لبيع الجرائد ” ، وأشار هيويت للقناة السابعة الأسترالية إلى أنه كان هناك “شيء خاص” حول ديانا.

وأضاف وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز “أعتقد أنه كان من السهل جدا أن يقع المرء في حبها، وهذا حقا ما يشفع لي”، مضيفا أنهما كانا يطهوان الطعام ويتمشيان على طول الشاطئ سويا.

يذكر أن الأميرة الراحلة انفصلت عن الأمير تشارلز في عام 1992 لتحصل على الطلاق بعد أربع سنوات.

وفي عام 1995 اعترفت الأميرة ديانا في برنامج بانوراما الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية بأنها كانت على علاقة غرامية مع ضابط حراستها هيويت.

وفي مقابلة مع صحيفة ديلي ميرور البريطانية قبل 15 عاما قال هيويت إن الأمير تشارلز بدأ ينسحب من حياة ديانا في الوقت الذي توطدت العلاقة بين العشيقين.

وقد سبق أن وصف هيويت العلاقة بأنها “مثيرة وحميمية”.

وأضاف “إن الظروف المحيطة التي أحاطتنا أنا والأميرة ديانا، جعلتها في غاية الإثارة لأنها كانت محفوفة بالمخاطر “.

يذكر أن هيويت نشر كتابا في عام 1999 عن العلاقة الرومانسية التي ربطته بالأميرة ديانا.

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