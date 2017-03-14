كونتي : ” ركل ” هازارد كان ضمن خطط مانشستر يونايتد

وجه مدرب تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي، انتقادات إلى خطط مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، أمس الإثنين، واتهمه بمحاولة إخراج صانع اللعب البلجيكي المؤثر #إيدن_هازارد من مباراتهما في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بإستاد ستامفورد بريدج.

وأفلت هازارد من العنف، وساعد تشيلسي على الفوز 1-0 في المباراة المتوترة التي لعب خلالها يونايتد بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 35، عندما حصل الإسباني أندير هيريرا على الإنذار الثاني.

وأبلغ كونتي الصحافيين: “جئنا لكي نلعب كرة قدم.. لكن لمدة 25 دقيقة كان من المستحيل بالنسبة لهازارد اللعب لأنه كان يتعرض للركل”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “قد تكون هذه خطة.. أعتقد أن الجميع شاهد ذلك.. في بعض الأحيان عندما تلعب ضد لاعب لديه موهبة جيدة تحاول إرهابه.. أعتقد أن الحكم يجب أن يحمي هذا النوع من اللاعبين”.

وأشاد كونتي، الذي سيلتقي فريقه متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز مع توتنهام هوتسبير في الدور نصف النهائي، بصبر لاعبه البلجيكي.

ومضى قائلاً: “من الصعب للغاية أن تتلقى ركلة من الخلف.. لديه شخصية قوية وأظهرها اليوم”.

وقال كونتي، الذي وبخه سلفه مورينيو بسبب احتفاله بحماس شديد بالهدف الرابع في فوز تشيلسي الساحق 4-0 على يونايتد في أكتوبر (تشرين الأول)، إنه سيطر على انفعالاته في مباراة الإثنين.

لكن المدربين دخلا في مواجهة خارج خطوط الملعب في الشوط الأول، بعد سلسلة من المخالفات العنيفة ضد هازارد، وتعين على الحكم الرابع الفصل بينهما.. وأوقف الحكم مايكل أوليفر المباراة ليطلب من المدربين الهدوء.

وضرب كونتي الهواء بقبضته بدلاً من احتفاله المعتاد بالذهاب للمشجعين بعد هدف نغولو كانتي، في الدقيقة 51 لصالح تشيلسي.

وقال المدرب الإيطالي: “سيطرت على انفعالاتي جيداً جداً اليوم.. لم أمجد هدفنا، لكن من الطبيعي بالنسبة للمدربين محاولة بذل كل ما في وسعهم من أجل محاولة دفع الفريق للأمام”. ( reuters )

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