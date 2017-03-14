كيف رد مورينيو على شتائم جمهور تشلسي ؟ ( فيديو )

تعرض المدرب البرتغالي لفريق #مانشستر_يونايتد الإنكليزي لشتائم من جمهور تشلسي في المباراة التي جمعت الفريقين في ربع نهائي كأس إنكلترا، وذلك بعد أكثر من عام من إقالته من تدريب “البلوز”.

وانتهت المباراة لصالح الفريق اللندني بهدف نظيف سجله الفرنسي نغولو كانتي، وتأهل به إلى نصف نهائي البطولة لملاقاة جاره توتنهام.

وعانى فريق مانشستر يونايتد من نقص عددي عندما طرد الحكم الاعب الإسباني أندير هيريرا، إثر خطأ على هازار مما أدى إلى مشاحنة بين مورينيو والإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشلسي.

ووجه جمهور الفريق اللندني الشتائم لمدربه السابق مورينيو، إلا أن رد الأخير جاء هادئا إذ أشار بيده بالرقم ثلاثة، مذكرا الجمهور أنه مكن النادي من الفوز ببطولة الدوري 3 مرات على مرحلتين.

وقال مورينيو في تصريحات بعد المباراة مشيرا إلى الجمهور ” عندما يأتون بمدرب يفوز بأربعة ألقاب دوري أصبح أنا رقم 2، حتى ذلك الوقت (جوداس) هو الرقم واحد.”

وجوداس (يهوذا الإسخريوطي) هو اللقب الذي أطلقه جمهور تشلسي على مورينيو باعتباره خائنا للنادي.

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