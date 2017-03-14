كيف يعيش أخطر ” هاكر ” في العالم ؟

يعيش الهاكر الروسي يفغيني بوغاتشوف (33 عاما)، الذي يعد الأخطر على مستوى العالم، حياة رغيدة، إذ يملك حسابات بملايين الدولارات، ويختا خاصا، وأسطولا من السيارات الفاخرة ومجموعة من الفلل.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن بوغاتشوف، الذي رصد مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي FBI مكافأة قدرها 3 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله، يعيش حاليا في منتجع على البحر الأسود جنوبي #روسيا.

وذكرت الصحيفة بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، أن بوغاتشوف يستمتع على الدوام بالسفر عبر قواربه الخاصة على طول البحر الأسود، وفي حال عدم ممارسه هذا النشاط يقوم بعمله المعتاد بالتحكم فيما يقرب من مليون حاسوب حول العالم، مساعدا وكالات الاستخبارات الروسية في التجسس على خصومها.

وأشار تقرير للصحيفة إلى أن بوغاتشوف، الذي يمتلك 3 جوازات سفر روسية تحت أسماء مختلفة، لديه مجموعة من السيارات الفاخرة، من بينها جيب غراند شيروكي يقودها بنفسه.

كما يمتلك الرجل فيلتين في #فرنسا، ولديه أسطول من السيارات المنتشرة في أوروبا، حتى لا يضطر إلى استئجار سيارة إذ ما أراد قضاء إجازة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، فقد تمكن بوغاتشوف من سرقة مئات الملايين من الدولارات من حسابات مصرفية، بعضها يقع مقرها في الولايات المتحدة.

وتقول روسيا إنها لا تسطيع إلقاء القبض على بوغاتشوف طالما أنه لم يرتكب جرائم على أرضها، الأمر الذي يعيق تسليمه إلى الولايات المتحدة التي لا تربطها أي اتفاقيات مع روسيا في مجال تسليم المجرمين.

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