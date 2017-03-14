لجنة التحقيق الأممية : النظام قصف مصادر المياه في دمشق .. و ما زال يقصف المدنيين بالأسلحة الكيماوية

قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن طائرات النظام في سوريا قصفت عمدا مصادر المياه في دمشق (الفيجة) في كانون الأول، وبالتالي فإن ذلك “جريمة حرب أسفرت عن قطع إمدادات المياه عن 5.5 مليون شخص يعيشون في العاصمة وحولها”.

في المقابل، أكدت اللجنة عدم العثور على أدلة على تعمد الفصائل المعارضة تلويث إمدادات المياه أو تدميرها كما زعم النظام حينها. وأوضحت لجنة التحقيق أيضا أن الهجوم على الهلال الأحمر السوري في إدلب في شباط كان على الأرجح غارة جوية سورية أو روسية متعمدة وبالتالي فإن ذلك أيضا يرقى إلى “جريمة حرب”.

من جهته وعند تقديم اللجنة لنتائج التحقيق اليوم الثلاثاء، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إخلاء سبيل عشرات الآلاف من المحتجزين في سجون سورية وقال إن تقديم مرتكبي الجرائم بما فيها التعذيب للمحاكمة أمر ضروري للتوصل إلى سلام دائم.

وقال محققو الأمم المتحدة إن قوات النظام شنت هجمات جديدة بغاز الكلور، منذ مطلع العام الحالي، ما يرقى إلى جرائم الحرب وينتهك الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت لجنة التحقيق في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “إن استخدام القوات السورية للكلور يتبع نمطاً لوحظ خلال أعوام 2014 و2015 و2016”.

وأشار محققو حقوق الانسان إلى أن جميع الاطراف في الصراع السوري تواصل ارتكاب جرائم حرب.

وأوضح التقرير أن “الجماعات المسلحة” قد قامت بهجمات عشوائية وإعدامات بدون محاكمة خلال العام الحالي.

عكس السير