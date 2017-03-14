” مصالحنا تتطابق ” .. ترامب يلتقي ولي ولي عهد السعودية

التقى الرئيس الامريكي دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الابيض ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أول اجتماع على هذا المستوى منذ انتهاء ولاية باراك أوباما الذي اتسمت علاقاته مع المملكة المحافظة بالصعوبة.

واجرى الرجلان محادثات في المكتب البيضاوي بحضور نائب الرئيس الاميركي مايك بنس ومستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكمستر.

وكان الأمير محمد اقر مجموعة من الإصلاحات تحت مسمى “رؤية 2030″ لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.

وأصبح الامير محمد الرجل القوي في المملكة مع جمعه المناصب من وزير الدفاع الى النائب الثاني لرئيس الوزراء والمستشار الخاص للملك، كما يترأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يشرف على أرامكو السعودية، اكبر شركة منتجة للنفط في العالم.

وشهدت العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة تدهورا في ظل إدارة أوباما، وخصوصا في الملف السوري مع رفض واشنطن شن عملية عسكرية ضد نظام الرئيس بشار الاسد.

وقبل أيام قليلة من تنصيب ترامب رئيسا، أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن تفاؤله حيال العلاقات مع البيت الابيض.

وقال في هذا السياق “عندما نرى الخطوط العريضة التي وضعتها الإدارة الأميركية الجديدة” فمن الواضح ان “مصالحنا تتطابق”. (AFP)

عكس السير