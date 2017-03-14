موسكو : الأنباء عن نشر عسكريين روس في قاعدة مصرية ” وهمية “

نفى مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان الروسي)، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عن إرسال روسيا عسكريين وطائرات من دون طيار إلى قاعدة جوية في مصر.

يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات أدلى بها مصدر عسكري مصري للأناضول نفي فيها أيضا تلك الأنباء بشدة.

وقال فلاديمير جاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، معلقا على الأنباء بشأن إرسال بلاده قوات إلى قاعدة عسكرية في مصر: “روسيا لم تفعل ذلك ووزارة الدفاع لا تؤكدها. إنها أنباء وهمية لا تستحق الاهتمام”.

وشدد المسؤول الروسي على أن مثل هذه “الأخبار المضللة” هي عناصر في حرب إعلامية “يشنها الجميع ضد الجميع”.

والإثنين، نسب تقرير صحفي غربي إلى مسؤولين أمريكيين ومصادر أمنية مصرية (لم يسمهم) قولهم إن روسيا نشرت، خلال الأيام الأخيرة، قوات خاصة وطائرات بدون طيار في قاعدة جوية بمنطقة سيدي براني على بعد 100 كيلومتر من حدود مصر مع ليبيا.

وردا على سؤال للأناضول، بخصوص هذا الشأن، أجاب مصدر عسكري مصري مسؤول، متحفظا على ذكر اسمه لأسباب متعلقة بحساسية الأمر: “غير صحيح تماما. هذه مزاعم، والكلام يفقد مصداقيته عندما يكون لتشويه صورة بلد”.

وأضاف: “مصر لها سيادة ولا تقبل بذلك ولا قوات أجنبية نهائية بمصر”.

كان المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، نفى أيضا في أكتوبر/تشرين أول الماضي، تقريرا مشابها نشره موقع تلفزيون “روسيا اليوم” الرسمي حول مفاوضات بين القاهرة وموسكو لاستئجار قاعدة عسكرية، غربي البلاد، قائلا: “لن نسمح بوجود قواعد عسكرية أجنبية في مصر”.

والعلاقات المصرية الروسية تبدو جيدة، في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، رغم قرارات موسكو الأخيرة بوقف رحلاتها الجوية للقاهرة عقب سقوط طائرة روسية، بسيناء، شمال شرقي البلاد، قبل نحو 18 شهرا، وسط تقارب ملحوظ في المواقف حيال أزمات المنطقة لاسيما في سوريا وليبيا. (ANADOLU)

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