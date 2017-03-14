ميزة ” رائعة ” لحماية هاتفك في أيدي الأطفال و المتطفلين

في هذه الأيام التي تشهد طفرة الهواتف الذكية هناك مشكلة يعاني منها كثيرون، وهي “استيلاء” #الأطفال على هواتف آبائهم سواء لمشاهدة الفيديو أو الألعاب أو حتى مجرد اللهو ، ويخاف الكبار عندما تقع الهواتف في أيدي الصغار أن يقوموا بحذف ملفات أو تغيير الإعدادات أو حتى إجراء المكالمات دون علمهم.

ولهذه المشكلة حل ذكي عبر خاصية تتوفر في هواتف #آيفون و #أندرويد على حد سواء، وتمكّن صاحب الهاتف من إجبار الطفل، أو أي شخص آخر من المتطفلين يريد أن يعيره هاتفه، على استخدام تطبيق واحد فقط، مع عدم إمكانية مغادرة هذا التطبيق إلا من خلال كلمة مرور يقوم صاحب الهاتف بضبطها.

نبدأ بهواتف آيفون، وفيها تحمل هذ الميزة اسم Guided Access أو “الوصول الموجه”. وتعني توجيه الشخص الذي يستخدم الهاتف إلى تطبيق واحد أو حتى منطقة معينة فقط من الشاشة تكون متاحة له مع تعطيل الأجزاء الأخرى.

من قائمة الإعدادات Settings توجه إلى عام General ومن ثم Accessibility ثم في أسفل الشاشة اختر Guided Access وفي الصفحة التالية قم بتفعيل الخيار. ثم اضغط في نفس الصفحة على Passcode Settings لضبط كلمة المرور الخاصة بهذه الميزة، وهي مختلفة عن كلمة المرور الخاصة بالهاتف. كما يمكن استخدام البصمة أيضا بدلا من كلمة المرور.

بعد تفعيل ميزة “الوصول الموجه”، افتح التطبيق الذي تريد للطفل أو لأي شخص آخر أن يستخدمه، ثم اضغط على الزر الرئيسي Home ثلاث مرات متتالية بشكل سريع، فتظهر لك قائمة تحتوي خيار Guided Access اضغط هذا الخيار ثم اضغط على زر البدء Start في أعلى اليمين بحسب قناة سكاي نيوز ، عندها ستعمل الميزة ولن يتمكن المستخدم من مغادرة التطبيق إلى أي تطبيق آخر إلا إذا قام بإدخال كلمة المرور أو البصمة التي قمت بضبطها.

وتوفر هذه الخاصية ميزة رائعة، تتيح تعطيل جزء من الشاشة. كيف تقوم بذلك؟ بعد تفعيل خيار Guided Access قم مرة ثانية بضغط الزر الرئيسي 3 مرات فيطلب منك الهاتف كلمة المرور، بعد إدخال كلمة المرور الخاصة بالميزة، تتيح لك خاصية Guided Access تحديد القسم من الشاشة الذي لا ترغب أن يقوم الطفل باستخدامه، ويتم التحديد من خلال الرسم على الشاشة مباشرة.

هذا الخيار مفيد جدا، على سبيل المثال في حال كان طفلك يستخدم تطبيق يوتيوب، يمكن أن تعطل كل الأزرار الموجودة تحت الفيديو لتمنع الطفل من الانتقال إلى أماكن أخرى قد تقوده إلى فيديوهات غير مرغوبة.

وتتوفر خاصية تقوم بنفس الوظيفة في هواتف أندرود، ولكن لها اسم مختلف هو Pin windows أو تثبيت النوافذ، ويمكن الوصول إليها من قائمة الإعدادات Settings ثم الحماية Security ثم خيار Pin Windows الذي يفتح صفحة جديدة تتيح تفعيل الخيار، وضبط رمز الحماية أو كلمة المرور الخاصة بالميزة.

بعد تفعيل الخيار السابق، يصبح بإمكان المستخدم إجبار من يستخدم هاتفه على استخدام تطبيق واحد فقط من خلال تثبيت نافذته، فكيف تقوم بذلك.

شغل التطبيق المطلوب، ثم اضغط على زر “أحدث التطبيقات المشغلة” في أسفل يسار الهاتف وهو على شكل مستطيلين متداخلين، ومن ثم الضغط على الزر الذي يظهر على شكل دبوس Pin عند التطبيق المطلوب. وبعد ذلك الضغط على زر Start للبدء. عندها لن يتمكن المستخدم من مغادرة ذلك التطبيق إلا عبر رمز الحماية.

عند الرغبة في إلغاء تثبيت النافذة الحالية، يجب على المستخدم الضغط في وقت واحد على زري “أحدث التطبيقات المشغلة” وزر العودة وهو على شكل سهم منحني، وإدخال كلمة المرور أو رمز الحماية.

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