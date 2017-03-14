هنغاريا : تزويد السياج الشائك على الحدود مع صربيا بتيار كهربائي !

أعلن المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس، عزم بلاده تزويد السياج الشائك الممدود على الحدود مع صربيا لمنع تدفق طالبي اللجوء، بتيار كهربائي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به “كوفاكس” لوكالة الأنباء المجرية، مشيراً إلى أن “إيقاف تدفق طالبي اللجوء عبر السياج الشائك على الحدود مع صربيا، سيحمي الاتحاد الأوروبي أيضًا وليس المجر فقط”.

وأفاد أن الحكومة تخطط لإنهاء العمل على السياج الممتد على طول 150 كيلومتر في الأول من أيار/ مايو المقبل، مبينًا أنهم زودوه بكاميرات حرارية وكافة المعدات التكنولوجية.

وقال إن “القدرات التقنية للسياج الشائك الجديد أعلى من الآخر بكثير (على حدود كرواتيا)، وبفضل التقنية المتقدمة سيتم تزويده بطاقة كهربائية لا تعرض حياة الإنسان للخطر، وهذا النظام سيوفر للحرس القدرة على معرفة الموقع الذي سيحاول طالبو اللجوء الدخول منه الحدود”.

وأقامت السلطات المجرية في 2015، سياجين شائكين على طول حدودها مع صربيا وكرواتيا، بهدف منع دخول طالبي اللجوء إلى أراضيها التي تعتبر أهم ممر للاجئين باتجاه دول أوروبا الغربية.

كما أعلنت حالة الطوارئ في المناطق الحدودية، ورفعت مستوى العقوبات المفروضة على من يحاولون دخول البلاد بطرق غير قانونية. (ANADOLU)

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