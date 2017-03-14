هولندا : محاكمة مواطنين حاولا تهريب 24 لاجئاً عبر ” قارب ” إلى بريطانيا ( فيديو )

بدأت يوم الاثنين (13/3) محاكمة شخصين هولنديين في محمكة سخيبهول، كان قد قبض عليهما في شهر آب الماضي عندما حاولا تهريب 24 لاجئاً (فيتنام – ألبانيا)، باستخدام “قارب” في ميناء آيماودن، إلى بريطانيا.

كما اتهم الإثنان بزراعة الحشيش والانتماء لمنظمة إجرامية.

وقالت صحيفة “تلخراف” الهولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه تم إلقاء القبض على الشخصين داخل القارب الذي لا يتسع سوى لثمانية أشخاص.

ونقلت الصحيفة عن المدعي العام قوله، إنه لو وصل اللاجئون (في القارب) لبريطانيا، لكان أمراً مدهشاً.

ولم تكن لدى المتهمين خبرة بالإبجار، كما لم تكن حالة القارب جيدة، بالإضافة إلى تحميله عدداً يفوق قدرته الاستيعابية، وهذا الأمر أدى للمطالبة بسجن المتهمين 4 سنوات، لتعريضهم حياة اللاجئين للخطر.

ويعتبر خط سير الرحلة المفترضة عبر بحر الشمال، من أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم.

عكس السير