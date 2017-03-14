وكالة أنباء الأناضول : ” İHH ” التركية و ” خبيب ” الباكستاني يوزعان مبالغ مالية على لاجئين سوريين

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية “İHH” ووقف “خبيب” الباكستاني، اليوم الإثنين، مبلغ مالي قدره 55 ألف ليرة تركية (نحو 15 ألف دولار أمريكي) على اللاجئين السوريين في ولاية شانلي أوروفا جنوب شرقي تركيا.

وقال المسؤول في الهيئة التركية، بهجت أتيلا، إن الهيئة قدمت كافة أشكال المساعدات الإنسانية للاجئين منذ اليوم الأول من الأزمة، مضيفا “واليوم قدمنا مبلغ بواقع 500 ليرة تركية (نحو 134 دولار) لـ110 أسرة محتاجة”.

بدوره، ذكر اللاجئ السوري الكفيف، أحمد طالب، إن أسرته تتكون من 5 أفراد، مقدما شكره إلى المؤسستين على دعمهما لهم. (ANADOLU)

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