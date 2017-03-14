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” يحق للمؤسسات منع ارتداء الحجاب ” .. محكمة العدل الأوروبية تجيز حظر الرموز الدينية في أماكن العمل

‏1 ساعة مضت أهم الأخبار, سياسة 4 تعليقات

أعلنت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء أن المؤسسات يحق لها ان تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط.

وأصدرت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا انهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب. (AFP)

عكس السير

4 تعليقات

  1. السوري الحر
    مارس 14, 2017 , 12:09 م في 12:09 م

    الحرب الواضحة والوقحة على الاسلام مستمرة.
    احتلال سوريا من قبل الكفار أميريكا وروسيا باسم الحرب على الاٍرهاب
    باستخدام داعش وال ب ك ك
    واضح
    ويجب ان يكون واضح لمنافقي القومية والبعث

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  2. حسام
    مارس 14, 2017 , 12:20 م في 12:20 م

    اوروبا ادرى بشعابها …

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  3. داعشي للعظم
    مارس 14, 2017 , 12:33 م في 12:33 م

    الحجاب ليس رمز ديني بل واجب شرعي للأسف المحاكم الأوربية تعتمد على الكفار الصليين و المنافقين من المسلمين الذين يوالون الغرب في قراراتهم.
    و لكن السؤول هل ستمنع فرنسا أو أيطاليا الراهبات المحجبات من العمل في المشافي مثلاً ؟.
    أتحداهم في ذلك.

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  4. انصاف
    مارس 14, 2017 , 12:43 م في 12:43 م

    طبول الحرب تقرع في اوروبا

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