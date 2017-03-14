94 لاجئاً محتجزين في هنغاريا يبدأون إضراباً عن الطعام

دخل 94 لاجئًا محتجزين في مخيم استقبال اللاجئين بمدينة “بكشتشابا” جنوب شرقي المجر، الإثنين، في إضراب مفتوح عن الطعام.

وذكر التلفزيون الرسمي في المجر أن 94 لاجئًا، من أصل 102 لاجئ محتجزين في مخيم لاستقبال اللاجئين بمدينة بكشتشابا، بدأوا إضرابًا عن الطعام، متهمين الحكومة المجرية بانتهاك حقوق الإنسان وممارسة “حرب نفسية” ضد طالبي اللجوء.

وقال اللاجئون، في بيان لهم، بثه التلفزيون الرسمي، إنهم فروا من الحرب والموت في البلاد، ولكن الحكومة المجرية قامت بسجنهم، دون أن يعرفوا أي شيء عن مصيرهم في المستقبل أو مدة الاحتجاز.

وشدد اللاجئون المضربون عن الطعام، أنهم يصارعون أنواعًا من المرض النفسي والجسدي، وأن العديد منهم يفكرون حتى في الانتحار.

ولم يذكر التلفزيون المجري جنسيات اللاجئين، غير أن أغلب طالبي اللجوء في الدول الأوروبية من سوريا والعراق.

وتلجأ العديد من البلدان الأوروبية إلى احتجاز طالبي اللجوء في مخيمات معزولة، قبل البت في طلباتهم، وقد يستغرق الأمر بضعة أشهر، ما تسبب في الكثير من الانتقادات جراء الأوضاع القاسية التي يعيشها اللاجئون. (ANADOLU)

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