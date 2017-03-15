أكثر من 60 ألف جنيه استرليني ثمن ورقة نقدية من فئة 5 جنيهات !

أصبحت إحدى الأوراق النقدية من فئة 5 جنيه استرليني، والتي أثارت اهتمام هواة العملات في العام الماضي بسبب ندرتها، متاحة للبيع عبر موقع #إي_باي الأمريكي.

وتحمل الورقة النقدية الرقم التسلسلي الفريد من نوعه AA01 444444، وعرضها الموقع للبيع في البداية بسعر جنيه واحد لكن قيمتها بلغت 60.100 جنيه استرليني حتى الآن.

ووضع البائع، بيوتر سوبزوك، من تيلفورد، شروبشاير، الورقة النقدية الجديدة من فئة خمسة جنيهات، على موقع إي باي لبيعها بالمزاد بعد العثور عليها خلال تبديله للعملات.

وبلغت الورقة النقدية الآن سعرا يزيد عن قيمتها بـ 12 ألف مرة بعد أن قدم 21 من المزايدين أكثر من 136 عرضا لشرائها.

يذكر أن الإصدار الجديد من الورقة النقدية الاسترلينية قد أحدث ضجة في بريطانيا باعتبارها ورقة فريدة من نوعها تقاوم الحريق وتتميز بقوة أعلى من قوة الأوراق النقدية العادية وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، وقد طرح بنك إنكلترا 999.999 ورقة نقدية من هذه الفئة تحمل الرقم التسلسلي AA01.

وكانت الورقة النقدية التي تحمل الرقم المتسلسل AA01 000017، أقل الأوراق النقدية من فئة 5 جنيه استرليني المقدمة للمواطنين، من حيث العدد.

كما تم منح الورقة التي تحمل الرقم المتسلسل AA01 000001 كهدية للملكة ، وفي أكتوبر الماضي تم بيع إحدى الورقات في مزاد علني في بنك إنكلترا المركزي بـ4.150 جنيه استرليني.

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