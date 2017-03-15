ألمانيا : إكتشاف طرد يحتوي على ” مواد متفجرة ” في مقر وزارة المالية

أكدت الشرطة الألمانية اكتشاف طرد به مزيج من المواد المتفجرة بمقر وزارة المالية الألمانية في برلين اليوم الأربعاء (15 مارس/شباط). وقالت الشرطة إن هذا المزيج الخطير معر وف بسرعة انفجاره، وإنه كان من الممكن أن يتسبب في إصابات بالغة في حالة عدم اعتراضه.

وصرح متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الطرد الخطر الذي تم اكتشافه في قسم البريد التابع لوزارة المالية كان يحمل مادة مفرقعة مصنعة ذاتيا ومزودة بفتيل إشعال.

وأضاف المتحدث أن الفتيل تم إبطال مفعوله داخل قسم البريد، فيما تم إبطال مفعول خليط المواد المتفجرة في مكان مخصص لذلك في برلين

ورفضت الشرطة الإفصاح عما إذا كان هذا الطرد موجها لوزير المالية فولفغانغ شويبله، مبررة ذلك بسرية التحقيقات.

وذكرت صحيفة “بيلد” الشهيرة و صحيفة “بي تست” التي تصدر في برلين أن الطرد كان موجها للوزير مباشرة، ولكن الوزارة رفضت التطرق لذلك في ردها على استفسار بهذا الشأن من وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وحسب الشرطة فإن المادة المتفجرة التي يحتوي عليها الطرد من الممكن أن تستخدم في صناعة ألعاب نارية.

واضطر العاملون، في قسم الطرود والخطابات التابع للوزارة والعاملون الموجودون في الغرف القريبة، إلى مغادرة مكان عملهم في مقر الوزارة الواقع في ميدان بوتسدام الشهير وسط برلين.

وكان العاملون في قسم البريد التابع للوزارة قد اكتشفوا المواد المتفجرة من خلال الأشعة السينية.

وتعامل خبراء المعهد الجنائي مع الطرد، لكن ونظرا لأن الخبراء لم يستطيعوا تحديد المادة المتفجرة على وجه الدقة، فقد تم إرسال الطرد لفحص آخر في المعهد الجنائي. (DPA-DW)

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