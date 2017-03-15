ألمانيا : الحزب الاشتراكي الديمقراطي يطالب بالسماج للاجئين السوريين بجلب أسرهم بأسرع وقت ممكن

طالبت نائبة رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إيفا هوغل، بتسريع جلب عائلات اللاجئين السوريين إلى ألمانيا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “دي فيلت”، وترجم عكس السير، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيقترح الطلب على اللجنة الائتلافية القادمة والمكونة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.

وتشير تقديرات الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى أن ما يصل إلى 150 ألف سوري سيتمكنون من القدوم إلى ألمانيا ضمن إطار لم شمل الأسر، في حال تمت الموافقة على الاقتراح.

وأضافت الصحيفة أن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في ألمانيا، مارتن شولتز، يريد إجراء تعديلات في قضية سياسة اللاجئين بعد إجراءات صارمة اتخذها منذ سنوات عديدة رئيس الحزب زيغمار غابرييل بشأن موضوع الهجرة.

وذكرت الصحيفة أن شولتز رفض سابقاً اقتراح إنشاء مخيمات للاجئين في شمال أفريقيا في ظل الوضع الراهن.

وأشارت إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيقدم اقتراحين: الأول إلغاء شامل لقرار تعليق لم الشمل للاجئين الحاصلين على حماية ثانوية، والثاني سيكون “حلاً وسطاً”، على حد تعبير الصحيفة، وهو إبقاء قرار تعليق لم الشمل والمحدد إلى غاية آذار 2018 ولكن يجب على السفارات والقنصليات الألمانية البدء في قبول الطلبات لجمع شمل الأسرة لأن النظر فيها يستغرق وقتاً طويلاً.

عكس السير