ألمانيا : الشرطة تبحث عن شخص مجهول هاجم لاجئاً سورياً بـ ” سيف ساموراي ” !

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن شخصاً مجهولاً هاجم لاجئاً سورياً بـ “سيف ساموراي” في مدينة دورن، غربي ألمانيا.

صحيفة “آخنر تسايتونغ” الألمانية المحلية قالت يوم الثلاثاء (14/3)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت في الليلة السابقة، حيث قام رجل مجهول بمهاجمة شاب سوري (18 عاماً) بسيف ساموراي.

وأضافت الصحيفة أن الشاب تعرض لإصابات ونقل إلى المشفى، إلا أنه تجاوز مرحلة الخطر في اليوم التالي.

وأعلن المدعي العام، أن الحادثة بدأت بشجار بين شخص مجهول والشاب السوري، ثم قدم مجهول آخر، وتحول المشهد إلى حادث دموي، وما تزال التفاصيل الكاملة غير واضحة.

وفي ظل استمرار التحقيقات بالحادثة، طالبت الشرطة من يملك معلومات الاتصال على الرقم: 02421/9496425.

عكس السير