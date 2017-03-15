ألمانيا تدعم صربيا في مواجهة الهجرة غير الشرعية

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن دعم بلادها لصربيا في مواجهة الهجرة غير الشرعية على خط البلقان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوجيتش، قبيل اجتماعهما في العاصمة برلين.

وأشارت ميركل، إلى أن “صربيا أوفت بالتزامها الكبير حيال مسألة اللاجئين والهجرة غير الشرعية”.

وأضافت: “صربيا مثال على استمرار الهجرة غير الشرعية عبر خط البلقان، للوصول إلى أوروبا”.

وتابعت: “سنبحث (خلال الاجتماع) عن كيفية الدعم الذي يمكن أن نقدمه لصربيا في مسألة الهجرة غير الشرعية، ولن نتخلى عنها”.

من جانبه، لفت فوجيتش، إلى “وجود 7 آلاف و500 لاجئ في بلاده”، قائلا: “هذا العدد كبير، نتحمل هذا العبء ولا نبدي شكوى”. (ANADOLU)

عكس السير