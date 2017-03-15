ألمانيا : لاجىء سوري مصاب بالشلل ينهي تدريبه العملي بنجاح في مجلس مدينة

أنهى لاجئ سوري مصاب بالشلل (منذ ولادته)، تدريبه العملي بنجاح، في مجلس مدينة فالدكيرشن، جنوب شرق ألمانيا.

صحيفة “باساور نويه برسه” الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السوري محمود (17 عاماً)، تعلم بمساعدة موظفي في مجلس المدينة، العديد من الشؤون المكتبية، مثل إصدار الهويات وتدقيق طلبات التقاعد وكتابة الرسائل.

وقال محمود للصحيفة: “أريد أن أعمل أعمالاً مكتبية، لأن الوظائف للأشخاص الذين يستخدمون كرسياً متحركاً قليلة جداً”، وأضاف: “ربما أتمكن من العمل في مكتب الهجرة والمساعدة في الترجمة”.

وعلق رئيس مجلس المدينة، سيغفريد مولر بالقول: “أعتقد أن الأمر كان نافعاً لكلا الجانبين”.

عكس السير