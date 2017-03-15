ألمانيا : مقتل شاب سويسري طعناً في أحد البارات .. و القبض على 4 متهمين بينهم سوري ( فيديو )

قتل شاب سويسري طعناً بالسكين، في أحد بارات مدينة كونستانتس بولاية بادن فورتنبيرغ الألمانية، على الحدود مع سويسرا.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “إيبوخ تايمز” الألمانية يوم الاثنين الماضي (13/3)، وترجمها عكس السير، فإن السويسري (19 عاماً) وصديقته كانا في زيارة اعتيادية لأحد البارات (باشا دبي)، عندما اندلع شجار بين مجموعتين من الأشخاص لسبب لم يعرف بعد.

وخلال الشجار، هاجم 6 أشخاص الشاب وقام أحدهم بطعنه عدة طعنات في القلب والعنق بشكل متعمد، ما يشير إلى أن نيته كانت “القتل”.

وتم طعن الشاب في موقف السيارات التابع للبار، وبعد طعنه حاول استجماع قواه للرجوع إلى البار، وتم إسعافه ليفارق الحياة بعد ساعات، فيما لاذ الجناة بالفرار.

واعتقلت الشرطة 4 مشتبه بهم، وقالت صحيفة “بليك” السويسرية، إن من بين المشتبه بهم “سوري”، إلا أن الشرطة رفضت النفي أو التأكيد.

ولم تذكر الشرطة أسماء أو جنسيات المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، الأمر الذي أثار موجة غضب وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب الصحيفة.

عكس السير