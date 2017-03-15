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إنفجار ثان .. دمشق : إعلام النظام يتحدث عن تفجير انتحاري لنفسه في مطعم بمنطقة الربوة ( محدث أولاً بأول )

‏1 دقيقة مضت أهم الأخبار, حوادث اضف تعليق

↓ إعلام النظام : معلومات أولية عن تفجير في منطقة الربوة بدمشق

↓ إعلام النظام : معلومات أولية عن شهداء وجرحى إثر تفجير بجانب كازية الربوة جانب معطم أبو أحمد

↓ إعلام النظام : إنتحاري يفجر نفسه بحزام ناسف داخل أحد المطاعم في منطقة الربوة بدمشق ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى

↓ إعلام النظام : الأمن لاحق الانتحاري ودخل إلى مطعم وفجر نفسه في الربوة

↓ إعلام النظام : الإرهابي الذي فجر نفسه بمنطقة الربوة في دمشق حدث عند ملاحقته من قبل العناصر الأمنية فقام بالدخول إلى أحد المطاعم وفجر نفسه

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