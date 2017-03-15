إيطاليا : الخلاف مع تركيا لن يكون لمصلحة أحد

حذر وزير الخارجية الإيطالي انجيلينو ألفانو، يوم الثلاثاء، من أن خلق خلاف جدّي في العلاقات مع تركيا “لن يكون لمصلحة أحد”، وذلك في إشارة ضمنية لهولندا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الصربي، إيفيكا داسيتش، في العاصمة الصربية بلغراد، الثلاثاء، ونقلت وقائعه وسائل الإعلام الإيطالية.

وشدد ألفانو، على وجوب خفض حدة التوتر قي الأزمة التي تشهدها العلاقات التركية الهولندية.

ودعا الطرفين إلى ضبط النفس.

وأضاف الوزير الإيطالي: “نحن بحاجة لخفض التوتر، وينبغي علينا أن ندعو الجميع لتجنب الجدل. خلق اختلاف جدّي في العلاقات مع تركيا لن يكون لمصلحة أحد”.

وتابع: “نمتلك مع تركيا تعاونا جيدا للغاية في الآونة الأخيرة، والجميع يعلم حسن علاقاتنا”. (ANADOLU)

عكس السير