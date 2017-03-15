البيت الأبيض يكشف عن قيمة الضرائب التي دفعها ترامب عام 2005

دفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 38 مليون دولار ضرائب في عام 2005، على دخل تجاوز 150 مليون دولار، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن البيت الأبيض، بعدما قالت مذيعة تلفزيونية إنها حصلت على قيمة العائد الضريبي للرئيس لعام .2005

وكشف البيت الأبيض عن هذه المعلومات قبل بثها عن طريق شبكة “إم إس إن بي سي”، وفق ما ذكرت شبكة (سى إن إن).

وفي برنامجها مساء الثلاثاء، قالت المذيعة راتشيل مادو، إن لديها صفحتين من استمارة رقم 1040 (ضرائب دخل الأفراد) الضريبية الخاصة بترامب عن عام 2005.

ونقلت (سي إن إن) عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب دفع 38 مليون دولار كضرائب فضلا عن “عشرات الملايين من الدولارات من عوائد الضرائب الأخرى مثل المبيعات والضرائب غير المباشرة وضرائب العمل”.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن عوائد الضرائب “نشرت بشكل غير قانوني”، وفقا لقناة (سي إن بي سي).

ونقلت (سي إن بي سي) عن بيان البيت الأبيض قوله “قبل انتخابه رئيسا، كان السيد ترامب واحدا من أنجح رجال الأعمال في العالم، مع مسؤولية تجاه شركته وعائلته وموظفيه لدفع ضرائب لا تزيد عما هو مطلوب قانونيا”.

وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي، قال تقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز إن ترامب قد تجنب دفع ضرائب دخل اتحادية لمدة تصل إلى 18 عاما، بإعلان خسائر تجارية عالية للغاية. (DPA)

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