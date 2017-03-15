امرأة أسترالية تعيش لحظات رعب على متن طائرة

عاشت امرأة أسترالية لحظات رعب على متن #الطائرة، بعد أن انفجرت سماعات الأذن الخاصة بها أثناء استماعها للموسيقى، مما أدى لإصابتها بحروق في الوجه واليدين.

وكانت المرأة على متن رحلة جوية من بكين إلى #ميلبورن، عندما استخدمت سماعاتها التي تعمل بالبطارية قبل أن تغط في النوم، لتستيقظ بعد نحو ساعتين بسبب شعورها بحرق في وجهها.

ووفي بيان لمكتب سلامة النقل الأسترالي، قالت المرأة التي لم يتم الكشف عن اسمها إنها سمعت صوت انفجار، وأضافت: “شعرت فجأة بحرقة في وجهي، فنزعت السماعات بسرعة وألقيتها على الأرض.. لقد كانت تحترق”.

وأشارت إلى أن طاقم الطائرة هرع إليها وألقوا الماء على السماعات لإخماد النيران وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، موضحة أن السماعات التصقت بالأرض بعد احتراقها، فيما عانى الركاب من الرائحة وشعروا بالاختناق طوال الرحلة.

وبدأت السلطات المختصة بالتحقيق في سبب الحادث، داعية الناس لوضع بطاريات أجهزتهم الإلكترونية في مكان تخزين آمن، وتجنب حملها معهم على متن الطائرة.

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