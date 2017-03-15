باحثون يكتشفون أن الأجنة في بداية الحمل ليست مجرد خلايا ( فيديو )

اكتشف فريق دولي مختص في مجال الطب، أن #الأجنة بعد 16 يومًا من الحمل تبدأ قلوبها بالنبض، ما يُفنّد النظرية العلمية التي تقول إنها تنبض في الأسبوع السادس من #الحمل.

وفي العديد من الدول -لاسيما الغربية- تلجأ النساء اللواتي لا ترغبن بالإنجاب لعلميات إجهاض الجنين في الأيام الأولى من الحمل، بسبب ما كان شائعًا أنه عبارة عن كتل من الخلايا.

و يرى الباحثون أن هذا الاكتشاف سيحدّ من عمليات الإجهاض، بعدما أثبت العلم أن الروح تدب في الجنين مبكرًا.

وتوصل الفريق لهذه النتيجة باستخدام تقنية حديثة للتصوير بالرنين المغناطيسي، والتي كشفت عن صور فائقة للجنين منذ بداية الحمل ومراحل نموه بدقة غير مسبوقة وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز ، والحمل هو عملية حمل إناث من الثدييات- بما في ذلك النساء- واحدًا أو أكثر من الأجنة في أجسادهن.

ويدوم الحمل عند النساء نحو 9 أشهر، وبين وقت دورة الطمث والولادة -38 أسبوعًا بعد الإخصاب– يتم تحديد وضع الجنين الطبي والقانوني في كثير من المجتمعات طبقًا لتقسيم فترة الحمل إلى ثلاث مراحل.

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