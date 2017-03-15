بالصور .. جراح كويتي ينشر فيديو فاضح لمريضة ” شبه عارية “

نشر جراح تجميل كويتي مقطع فيديو، عبر صفحاته التواصلية على “فيسبوك” و”تويتر”، يظهر فيه أثناء إجراء عملية #شفط_دهون لسيدة، بينما ظهرت المريضة في الفيديو شبه عارية ، مما أثار غضب وحفيظة رواد مواقع التواصل في الخليج على الأخص.

ونتيجة للانتقادات اللاذعة التي لاحقت الجراح ، أمر وزير الصحة الكويتي د.جمال الحربي، إدارة التراخيص الصحية بالوزارة باستدعاء الجراح للتحقيق معه بما نسب إليه، حيث إن ما فعله ينافي “أسس ومعايير مهنة الطب “، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الأنباء الكويتية.

وشدد على أن عرض الفيديوهات للمرضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفوض ويتنافى مع خصوصيتهم ومع معايير مهنة الطب ورسالتها الإنسانية السامية.

وطالب الوزير الإدارة المختصة بالوقوف على ملابسات القضية ورفع تقريرها إلى لجنة التحقيقات الطبية العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية “في حال ثبوت الإدانة على ذلك الجراح”.

وحاول الطبيب تبرير ما فعله بقوله عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “إن الهدف من نشر الفيديو هو الإعلان عن ابتكار طريقة إبداعية لنحت القوام، وشفط الدهون بالتخدير الموضعي، والمريضة في حالة الوقوف”، كما جاء في بيانه.

وقد أظهر مقطع الفيديو مدى استهتار الطبيب بخصوصية مرضاه، خاصة بعد أن ظهرت المريضة في الفيديو وهي شبه عارية، تحت تأثير مخدر موضعي.

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