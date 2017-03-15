بالفيديو .. ” تمساح ” يعض وجه مدربه خلال عرض سيرك

صدمة كبيرة أصابت جمهور السيرك، عندما شاهدوا تمساحًا يعض وجه لاعب في السيرك، تاركًا إياه بإصابات خطيرة ، ووفق صحيفة “ميرور” البريطانية، كان الرجل يقوم بحيلة مع التمساح الشرس كجزء من عرضه في السيرك في منطقة (ليم كان كميون) في مقاطعة (ثانه ليم) شمال شرق فيتنام.

وتظهر لقطات الفيديو مروّض الحيوانات المفترسة، وهو يجلس بجوار التمساح العملاق الذي يبدو أن طوله 5-6 أقدام وقد كان يربت على جلده لتهدئته قبل إدخال رأسه في فك التمساح.

وفي الفيديو يمكن سماع صراخ عال، بعد إقفال التمساح فكه على وجه اللاعب وهزه عدة هزات قبل أن يتمكن من الابتعاد.

وبعد ذلك، قام الرجل بتغطية وجهه بيديه والمشي بضع خطوات قبل أن ينهار، وهو يعاني من ألم مبرح، بينما كانت الدماء تتسرب من بين أصابعه.

وعندما سلّمه شخص منشفة يغطي بها جروحه امتلأت المنشفة بالدم بسرعة بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز ، قبل قيام زملائه بمساعدته على الابتعاد تاركين التمساح وحده، على منصة العرض.

وقال رئيس إدارة المنطقة فام فان دو، إن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، دعت فرقة السيرك التي لم يذكر اسمها لتقديم عرض في منطقة ليم كان.

وأضاف: “من حسن الحظ أن الجرح كان طفيفًا والآن يتلقى اللاعب الرعاية في مستشفى “ها نام” العامة وبالفعل تحسنت صحته وليست هناك أعراض خطيرة تهدد حياته”.

عكس السير