بالفيديو .. غطاء لهاتف ” آي فون ” يحوله إلى هاتف ” أندرويد “

يعتبر تشغيل نظام #أندرويد على هاتف آيفون من المستحيلات داخل السوق التقنية، ولكن مشروع Eye نجح في تحقيق ذلك، من خلال فكرة مبتكرة تعتمد على غطاء بسيط لهاتف #آيفون.

وتعتمد فكرة غطاء Eye على أنه مزود بشاشة 5 بوصات ويدعم تشغيل شريحتين وكذلك كارت ميموري، إلى جانب وجود تقنية NFC لنقل البيانات، وإمكانية التحكم في الأجهزة الكهربائية مثل التكييف والتلفزيون عبر تقنية IR.

أما عن الكاميرا والميكروفون والسماعات الخارجية، فإن الغطاء يعتمد على ما يقدمه جهاز آيفون نفسه وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز، وبذلك سيصبح عبارة عن هاتفين أحدهما آيفون والآخر أندرويد بحجم صغير ونحيف وسهل الاستخدام.

ويتوفر الغطاء الجديد حاليًا عبر صفحة المشروع على موقع الدعم المالي الجماعي (Kickstarter) بسعر 95 دولارًا دون 4G و129 دولارًا بالجيل الرابع من خدمات المحمول.

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