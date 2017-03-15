بالفيديو .. لحظة مروعة لسقوط أرجوحة هوائية بركابها في مدينة ملاهٍ بالصين

أدى الإهمال وعدم التأكد من سلامة الألعاب الخطيرة في مدينة ملاه صينية إلى حادثة مروعة، إثر سقوط أرجوحة هوائية كبيرة في مدينة الملاهي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أرجوحة هوائية تدور بركابها في الهواء في إحدى مدن الملاهي في #الصين، وبعد لحظات سقطت الأرجوحة فجأة بركابها وسط صرخات المتواجدين والمتفرجين.

وانتقد ناشطون على مواقع التواصل مثل هذه الألعاب وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، معتبرين أنها خطيرة جدًا على راكبيها ويجب عدم المجازفة بأرواح الناس فيها.

ولم يعرف حجم الإصابات أو إن كان هناك قتلى في الحادثة، فيما تعد حوادث الملاهي من الحوادث الشائعة الناتجة عن الإهمال في العديد من المدن الصينية.

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