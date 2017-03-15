بالفيديو .. هجوم وحشي عنصري يستهدف امرأة بريطانية

رصدت كاميرات المراقبة في #بريطانيا مقطع فيديو لهجوم وحشي ذي طابع عنصري استهدف امرأة تركها بكسور في #الأنف و #الوجنة.

وبحسب الشرطة البريطانية ، تعرضت الضحية، البالغة من العمر 34 عاما، إلى إهانات عنصرية من قبل 3 شباب من أصول آسيوية قبل أن يعتدوا عليها ضربا ويحدثوا بوجهها كسورا.

وفي مقطع الفيديو الذي اوردته قناة العربية ، تبدو المرأة ممسكة بوجهها في ألم بعد لحظات من تعرضها للضرب المبرح عندما كانت في طريقها إلى المنزل ليلا برفقة شريكها.

وبعدها بلحظات، يشتبك المعتدون، وهم 3 رجال يرتدون القمصان وبنطلونات الجينز، وعضلاتهم مفتولة، مع شخص آخر يعتقد أنه شريك الضحية.

وقالت متحدثة باسم شرطة غرب ميدلاندز إن السلطات تجري تحقيقا في الحادث الذي وقع يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2016، وتناشد من لديه معلومات عن الواقعة الاتصال بالجهات المختصة.

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