بعد الإعلان عن المقاطعة .. الفصائل المعارضة تذهب إلى مباحثات الأستانة بـ ” وفد عسكري تقني “

صرحت مصادر من المعارضة السورية بأن المعارضة تعتزم الذهاب الأربعاء إلى مباحثات آستانة، التي انطلقت الثلاثاء في آستانة عاصمة كازاخستان، وذلك بوفد عسكري تقني.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عن المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الوفد سيكون مصغرا وسيضم في غالبيته المطلقة عسكريين، ومتحدث باسمهم، وسيشارك غدا الخميس في الاجتماعات.

ولفتت المصادر إلى أن الوفد العسكري سيبحث إجراءات وقف إطلاق النار، ويطلع الجهات الضامنة في الاجتماع على الأوضاع على الأرض والخروقات الكثيرة التي تعرض لها وقف إطلاق النار منذ الاتفاق عليه في كانون أول/ ديسمبر الماضي، وكذلك الخروقات بعد اجتماعي آستانة السابقين.

وكانت المعارضة أعلنت مقاطعتها هذه الجولة بسبب “استمرار الخروقات والرعاية الروسية المباشرة لتهجير حي الوعر”، آخر معاقل المعارضة في مدينة حمص، وغير ذلك من الخروقات. (DPA)

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