تركيا : تدريب الأطباء السوريين تمهيداً لتوظيفهم في مراكز صحية للاجئين

أطلقت الحكومة التركية دورات تدريب للأطباء والممرضين السوريين، على آلية عمل نظام الصحة في البلاد، بهدف إعدادهم لتقديم خدمات طبية لمواطني بلادهم اللاجئين في تركيا.

وفي إطار المشروع الذي أعدته وزارة الصحة التركية بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، يتم تزويد الأطباء والممرضين السوريين بمعلومات حول الكشف الطبي ولقاحات الأطفال، ومتابعة الحوامل، وكتابة وصفة طبية في تركيا.

وسيتم تعيين الأطباء والممرضين الذين يتمون الدورة بنجاح، في المراكز الصحية للمهاجرين الموجودة في المدن التي يعيش فيها السوريون بكثافة.

وقال مدير الصحة في هطاي، بيرم كركز، إن الدورات التي تبلغ مدتها 6 أسابيع، بدأت في المراكز الطبية للمهاجرين في 7 مدن تركية. وأضاف أن بدء تلقي السوريين خدماتهم الطبية في المراكز الطبية للمهاجرين سيقلل الازدحام الذي تشهده مشافي المدن التي يعيش فيها السوريون بكثافة.

وأوضح أن الأطباء والممرضين السوريين الخاضعين لدورات تدريب حاليا في مركز التدريب الصحي للمهاجرين بهطاي، سيتولون مهامهم في 26 مركز طبي للمهاجرين سيتم افتتاحها مستقبلا. وأشار إلى أن الأطباء والممرضين السوريين سيعملون في هذه المراكز، التي سيديرها أطباء أتراك. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيسدد مصاريف استئجار وتجهيز هذه المراكز، ودفع أجور العاملين فيها.

بدوره، أعرب أحد المدرببن في المركز، الطبيب أونال باليكل، عن ترحيبه بمشاركته لمعلوماته وخبرته مع السوريين العاملين في مجال الصحة. وأضاف “ندربهم هنا على نظام الصحة التركي، والأسماء التجارية للأدوية، ونكشف على المرضى معا”. (ANADOLU)

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