دمشق : إنفجار في القصر العدلي ( محدث أولاً بأول | فيديو )

دمشق : إنفجار في القصر العدلي ( محدث أولاً بأول )

↓ إعلام النظام : أنباء عن قيام انتحاري بتفجير نفسه داخل بهو القصر العدلي في شارع النصر بدمشق و أنباء عن ضحايا و جرحى

↓ إعلام النظام : إنفجار عبوة ناسفة في بهو القصر العدلي بدمشق

↓ إعلام النظام : أنباء عن العثور على عبوة ناسفة أخرى لم تنفجر

↓ دمشق : سلطات النظام تخلي المنطقة و تفرض طوقاً أمنياً

↓ وكالة أنباء النظام : إرهابيون يفجرون عبوة ناسفة في مبنى القصر العدلي بدمشق

↓ إعلام النظام : عشرات الشهداء و الجرحى جراء التفجير الإرهابي في القصر العدلي

↓ محامي النظام العام الأول بدمشق : حاول الانتحاري الدخول إلى القصر العدلي وقد عمل عناصر الشرطة على منعه فألقى بنفسه إلى الداخل وفجر نفسه

↓ دمشق : 5 شهداء مدنيين في حصيلة أولية لتفجير القصر العدلي (إعلام النظام)

↓ قيادة شرطة دمشق : الحصيلة الأولية للتفجير الانتحاري في مبنى القصر العدلي القديم بدمشق تشير إلى ارتقاء 25 شهيداً ووقوع عدد من الجرحى (إعلام النظام)

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