رجل بريطاني يخاطر بحياته و يمشي على سور جسر معدني شاهق

قام رجل بريطاني بالمشي على سور جسر ضيق، يطل على طريق سريعة مكتظة بالحركة المرورية في مدينة #مانشستر البريطانية.

وظهر الرجل و هو يمشي على سور الجسر دون استخدام أي معدات للأمان، الأمر الذي أثار الذعر والدهشة لدى مستخدمي الطريق السريعة أسفل الجسر.

وقد وقع هذا الحادث بالقرب من منطقة أشتون بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وقال ناطق باسم شرطة مانشستر بأن الشرطة لم تتلق أي بلاغ عن الحادث، ولكنها تقوم بالبحث عن الرجل الذي كان يمشي على سور الجسر.

وليست هذه هي الحادثة الأولى من نوعها، ففي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي شوهد مجموعة من الأطفال وهم يمشون على السور المعدني لجسر للمشاة بالقرب من حديقة هيتون، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

عكس السير