رونالدو يطالب إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع مهاجم برتغالي !

أفادت تقارير صحفية أنّ اللاعب الدولي البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، نجم نادي #ريال_مدريد الإسباني، اقترح على إدارة فريقه التعاقد مع مواطنه أندريه سيلفا، مهاجم نادي بورتو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، لتعويض الرحيل المحتمل للفرنسي كريم بنزيمة.

وذكرت صحيفة “أبولا” البرتغالية “كريستيانو رونالدو يرغب أن يذهب أندريه سيلفا إلى ريال مدريد، إذا قرر كريم بنزيمة، مهاجم الفريق الملكي الرحيل بعد نهاية الموسم الجاري”.

وأضافت موضحة:”رونالدو يرى في سيلفا الخيار الأمثل لتعويض بنزيمة، رغم أنّ ريال مدريد بإمكانه الاعتماد على ألفارو موراتا، إلا أن النادي يمكنه تعزيز مركز المهاجم بأكثر من لاعب”.

وتابعت ذات الصحيفة البرتغالية الرياضية وفق ما نقلت صحيفة إيلاف : “إذا استقر ريال مدريد على التعاقد مع سيلفا، فإنه سيكون مطالب بدفع 60 مليون يورو للحصول على خدماته”.

وقد تألق أندريه سيلفا، البالغ من العمر 21 عاماً، بشكلٍ لافتٍ مع فريقه بورتو ، في الموسم الجاري، حيث سجل 20 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة في 35 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

وكانت تقارير صحفية عدة قد أشارت في الفترة الأخيرة عن احتمال رحيل بنزيمة عن النادي الملكي في الصيف القادم في ظل الانتقادات التي يتلقاها من جماهير الفريق لتراجع أدائه مقارنة بالمواسم الفارطة، وذلك بالموازاة مع العروض المغرية التي تلقاها من عديد أندية الدوري الإنكليزي الممتاز.

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