زيدان : كنت أقول لنفسي لن أصبح مدرباً

أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي #زين_الدين_زيدان، إنه كان يقول لنفسه وهو لاعب أنه “لن يصبح مدرباً أبداً”، ولكن بعد الاعتزال أدرك أن المكان الذي يريد التواجد فيه هو الملعب.

وقال زيدان في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “#فيفا”: “عندما اعتزلت كلاعب اهتممت بأشياء أخرى، ورغم أني كنت دائماً داخل عالم كرة القدم وريال مدريد، إلا أنني أدركت أنني أود حقاً أن أصبح في الملعب.. حينها بدأت في إعداد نفسي لأصبح مدرباً”.

وأوضح أنه “أدرك أن المهمة ستكون صعبة حينما تم اختياره لقيادة الفريق الأول بالميرنغي، بعدما كان يقود الفريق الرديف، ولكنه كان يشعر بأنه مؤهل لأنه يعرف النادي بشكل جيد”.

وقال المدرب الفرنسي: “بعد 15 عاماً في النادي، كنت أعرف ما تعنيه غرفة تبديل الملابس والنادي بشكل عام.. ما كان ينقصنا هو العمل والمزيد من العمل، كان ينبغي طرح أفكاري وها هي النتائج”.

وقاد زيدان الفريق خلال عام للفوز بثلاثة ألقاب (دوري الأبطال، مونديال الأندية، وكأس السوبر الأوروبي)، واعترف بأنه “لم يكن يتوقع أن يحدث ذلك بسرعة، رغم أنه كان يريد ذلك”.

وشدد زيدان على أن “فريقه يسعى لتكرار تلك الإنجازات والفوز بلقب الليغا”، مضيفاً أن “البطولات تصبح سريعاً من الماضي، ويجب دائماً السعي للحفاظ على الألقاب”. ( EFE )

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