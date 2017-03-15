سامباولي خارج حسابات برشلونة بعد الخسارة من ليستر

أشارت تقارير إخبارية إلى أن مدرب #إشبيلية، الأرجنتيني #خورخي_سامباولي، خرج من حسابات #برشلونة لتولي الإدارة الفنية للنادي الكاتالوني خلفا للويس إنريكي، عقب سقوط فريقه، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام ليستر سيتي الإنكليزي.

وأشارت صحيفة “سبورت” الكاتالونية إلى أن “سامباولي كان واحداً من أبرز المرشحين لخلافة لويس إنريكي على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة لكن هذا الأمر كان مرهوناً بنتائجه الرياضية”.

وعقب إقصاء فريقه أمس من التشامبيونز ليغ إثر هزيمته بهدفين نظيفين في إياب دور الـ16 (فاز ذهاباً بهدفين لهدف على ملعب رامون سانشيز بيزخوان)، فقد سامباولي أي فرصة ليصبح مدرباً للبرسا، بحسب الصحيفة.

ومن جانبها، أفادت إذاعة “كاتالونيا راديو” بأن “المدرب الأرجنتيني قرر بالفعل تجديد عقده مع النادي الأندلسي”.

وعلى الرغم من ذلك، لم يحسم سامباولي هذه المسألة عندما سأله أحد الصحافيين، أمس الثلاثاء، عقب مواجهة ليستر سيتي: “أين ترى نفسك في المستقبل؟ مع إشبيلية أم البرسا؟”، وكان رده: “أرى نفسي في فراشي متألماً للغاية عقب رؤية حلم يضيع مني”.

وعقب إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا وقبلها من كأس ملك إسبانيا، لم يعد أمام إشبيلية سوى بطولة الليغا، التي يحل ثالثاً في ترتيبها برصيد 57 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، وثلاث عن برشلونة الوصيف، علماً بأن الريال مازال أمامه مباراة مؤجلة أمام سلتا فيغو. ( EFE )

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