شكوى ضد رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة بسبب كلابها

قدمت جماعة مدافعة عن حقوق الحيوان في #كوريا_الجنوبية شكوى للشرطة ضد الرئيسة المعزولة، #باك_جون_هاي، لتخليها عن 9 كلاب أليفة في القصر الرئاسي (البيت الأزرق) لدى تركها له بعد عزلها من منصبها.

والكلاب من فصيلة جيندوس، وهي فصيلة كورية من كلاب الصيد التي تشتهر بالوفاء ، وتركت باك القصر الرئاسي يوم الأحد بعد يومين من قرار المحكمة الدستورية عزلها من منصبها بعد فضائح فساد شملت شركات كبرى.

وعادت الرئيسة المعزولة إلى منزلها السابق في حي جانجنام الراقي بالعاصمة سول.

وكان بعض الجيران هناك قد أهدوا باك كلبين جيندوس في أوائل عام 2013 عندما تركت مسكنها متوجهة إلى البيت الأزرق. وأنجب الكلبان 7 جراء في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت جمعية بوسان للحماية من القسوة ضد الحيوانات على “تويتر” أنها قدمت شكوى ضد باك اتهمتها فيها بالتخلي عن الحيوانات.

وأكد البيت الأزرق، مقر الرئاسة في كوريا الجنوبية، أن باك تركت الكلاب هناك، لكن نفى أن تكون الكلاب قد تركت مهملة.

وقال كيم دونج-جو المتحدث باسم البيت الأزرق: “طلبت من طاقم البيت الأزرق العناية بالكلاب وإيجاب منزل لاستضافة الجراء إذا تطلب الأمر”.

وذكرت جماعة أخرى لحماية الحيوان أنها مستعدة لرعاية الكلاب وإيجاد منزل لإيوائها. ( reuters )

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