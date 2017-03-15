طعنته بها زوجته .. صيني يصل المستشفى بـ ” سكين ” مغروسة في عينه !

فوجىء الطاقم الطبي في أحد المستشفيات الصينية برجل ينتظر دوره بهدوء للحصول على العلاج، بعد أن انغرست سكين في عينه طعنته بها زوجته خلال مشاجرة وقعت بينهما.

وشوهد الرجل البالغ من العمر 30 عاماً، وهو يقف في طابور الانتظار بمستشفى في مقاطعة فوجيان ، في الوقت الذي كان الدم ينزف من عينه التي انغرست فيها سكين مطبخ، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فقد كان نصل السكين مغروساً بالكامل في عين الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، ويقول شهود عيان من المرضى إن الرجل كان بكامل وعيه ويتصرف بشكل طبيعي.

وأظهرت صور الأشعة السينية أن السكين انغرست لعمق حوالي 8.7 سم داخل جمجمة الرجل عبر محجر العين وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وعبر الدكتور شون هوي نينغ عن دهشته لهذه الحالة الغريبة حيث قال “أعمل في الطب منذ حوالي 15 عام، ولم أصادف حالة كهذه من قبل”.

وأشار الدكتور نينغ إلى أن السكين تخطت مقلة العين والشرايين والدماغ ولم تدخل إلى تجويف الجمجمة، لذلك بقي الرجل قادراً على التحدث والحركة على النحو المعتاد.

وقام الأطباء بإزالة السكين من عين الرجل بالإضافة إلى تنظيف الجرح، دون أن يكون بحاجة إلى الإقامة في المستشفى، ووفقاً للدكتور نينغ لم يتم إبلاغ الشرطة عن الحادثة، ومن غير المعروف إن كان الضحية قد تقدم بشكوى بعد خروجه من المستشفى.

عكس السير