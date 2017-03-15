علماء : الإنجاب يزيد من متوسط عمر الإنسان

أكد علماء سويديون أن الأزواج الذين يرزقون بأطفال؛ يعيشون لفترات أطول من الذين لا ينجبون.

وعن تلك الدراسة قال العلماء: “لقد توصلنا لتلك النتائج بعد مراجعة الملفات الطبية لـ 704 ألاف رجل و725 ألف امرأة كلهم من المتزوجين، لقد بينت دراساتنا أن الذين رزقوا بأطفال زاد متوسط العمر لديهم بمقدار سنتين تقريبا”.

وأضاف العلماء وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم : “لاحظنا أن تلك النتائج تنطبق بشكل أساسي على الرجال، فالفروقات في متوسط العمر بين النساء اللواتي أنجبن أطفالا ومن لم ينجبن كانت طفيفة جدا”.

وأشار معدوا الدراسة إلى أن الرجال بطبيعتهم أقل انضباطا واعتمادا على أنفسهم من النساء، وربما ظهور الأطفال في حياتهم يجعلهم أكثر التزاما واعتناء بصحتهم وأمورهم اليومية، وهذا ما يزيد من متوسط أعمارهم.

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