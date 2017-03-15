على خطى ” واتس آب ” .. ” تليغرام ” تبدأ اختبار ميزة الاتصال الصوتي

أظهرت النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق التراسل الفوري #تيليغرام على نظام التشغيل #أندرويد، أن ميزة الاتصال الصوتي أصبحت قريبةً، خاصةً بعدما أكد مسؤول بالشركة في وقت سابق من العام الحالي أن الميزة قادمة حتماً.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام، بافيل دورف، قد قال في تغريدة نشرها رداً على مستخدم عبر موقع تويتر “إن الشركة تعتزم إضافة ميزة الاتصال المرئي، لذا يبدو أنه يقترب من الوفاء بوعده”.

وأفادت قناة على خدمة تيليغرام نفسها، متخصصة في الحديث عن المزايا التجريبية للتطبيق أن النسخة التجريبية، التي تحمل الرقم 3.18، تأتي مع ميزة الاتصال الصوتي، إضافة إلى مزايا أخرى، مثل تخطيط نغمة رنين لكل مستخدم، وإجراء تحسينات تستهدف أصحاب اتصال الإنترنت الضعيف.

ويظهر من الصور التي نشرتها قناة tgbeta@ أن ميزة الاتصال الصوتي تشبه إلى حد كبير تلك التي توفرها الخدمات المنافسة، مثل واتس آب، بما في ذلك إمكانية تحديد من يستطيع الاتصال بالمستخدم مع إضافة استثناءات وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويظهر خيار الاتصال عند النقر على زر الخيارات بجانب اسم المستخدم أثناء الدردشة أو النقر على زر الاتصال عند الدخول إلى ملف المستخدم.

ولأن اتصالات تيليغرام مشفرة، تُظهر إحدى الصور أن المكالمات الصوتية سوف تكون مشفرة أيضاً، وتوفر للمستخدم شفرة ونصوص تؤكد أن الاتصال مع الطرف الآخر مشفر.

يُشار إلى أن تيليغرام، التي سعت منذ البداية إلى منافسة واتس اب المملوكة لشركة فيس بوك، وحرصت على تعزيز خدمتها بالكثير من المزايا، ولكنها إلى الآن لا تزال متأخرة عن واتس اب، التي توفر مزايا أساسية لا توجد عند تيليجرام، بما في ذلك الاتصال الصوتي والمرئي، وأخيرًا ميزة “الحالة” التي تقلد ميزة القصص من سناب شات.

وكانت تيليغرام، التي اكتسبت شهرة كبيرة خاصةً بعد إقبال وسائل الإعلام على استخدامها، قد قالت في العام الماضي من العام الحالي إن هناك 350.000 مستخدم جديد ينضم للخدمة كل يوم.

وأضافت أن مستخدميها ينشرون كل يوم أكثر من 15 مليار رسالة.

وقد ذاع صيت تيليغرام، التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقراً لها، والتي أسسها في عام 2013 المؤسس المنفي لأكثر الشبكات الاجتماعية شعبية في روسيا، حول العالم باعتبارها وسيلة آمنة على نحو كبير لتحميل، ومشاركة الفيديو، والنصوص، والرسائل النصية.

ومع أن تيليغرام تقوم بوتيرة عالية بإطلاق تحديثات وميزات جديدة قد لا تتوفر في تطبيقات التراسل الفوري الأخرى، إلا أن منافستها واتس اب المملوكة لشركة فيس بوك ما تزال الأكثر انتشاراً، مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهرياً يتبادلون يومياً 42 مليار رسالة، و 1.6 مليار صورة، و2500 مليون فيديو، وتضم أكثر من مليار مجموعة.

ويتوفر تطبيق تيليجرام على مختلف المنصات، بما في ذلك أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية، مثل أندرويد، وآي أو إس، وويندوز فون، فضلاً عن وجود نسخة ويب، وتطبيق للحواسب الشخصية العاملة بأنظمة ويندوز، وماك، ولينوكس.

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