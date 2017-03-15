” غوغل ” تتيح ميزة إرسال الأموال عبر ” جي ميل ” على هواتف ” أندرويد ” ( فيديو )

أطلقت #غوغل مؤخرا ميزة إرسال مبالغ مالية عبر البريد الإلكتروني “Gmail” على أجهزة #الأندرويد.

وكانت هذه الميزة موجودة في إصدار الويب، من خلال النقر على رمز $ في إطار صفحة إنشاء الرسالة، ولكن أدخلت غوغل هذه الميزة إلى تطبيق الهاتف الذكي لأول مرة.

وتتطلب الميزة الجديدة استخدام “محفظة غوغل” (Wallet)، للانتقال إلى برنامج تحويل الأموال “Venmo”.

ويمكن للمستخدمين إرسال الأموال من خلال النقر على زر المرفقات، حيث يمكن للمستقبلين تلقي المال دون تحميل التطبيق الضروري لتحويل الأموال.

ويذكر أن الميزة متوفرة لمستخدمي هواتف الأندرويد في الولايات المتحدة فقط في الوقت الراهن، ولا يمكن تحديد الموعد الذي ستصبح فيه متاحة على هواتف ios أيضا.

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