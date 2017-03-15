كورتوا ينتقد طريقة لعب مورينيو أمام تشيلسي

أبدى البلجيكي #تيبو_كورتوا حارس مرمى #تشيلسي الإنكليزي امتعاضه الشديد من الطريقة التي لعب فيها فريق مانشستر يونايتد أمامهم في ربع نهائي كأس إنكلترا، واصفا طريقة لعب مدرب الشياطين الحمر البرتغالي جوزيه مورينيو بالقذرة.

وكان تشيلسي قد جرد غريمه مانشستر يونايتد من لقب بطل مسابقة كأس إنكلترا، بالفوز عليه في الدور ربع النهائي 1-صفر الإثنين على ملعب “ستامفورد بريدج”.

وشهدت المباراة طرد لاعب مانشستر يونايتد الإسباني أندير هيريرا بعدما رفع الحكم الإنذار الثاني في وجهه إثر خطأ على البلجيكي إيدين هازارد.

وقال كورتوا في تصريحات بعد المباراة وفق ما اوردت صحيفة إيلاف: “لقد ارتكبوا العديد من الأخطاء علينا وكانت عنيفة، لقد كانت على طريقة مورينيو، ولكني أعتقد أن هيريرا دفع ثمن تصرفات زملائه”.

وأوضح “جونز قام بخطأ لخامس مرة على هازارد وبعد خطأ هيريرا كان على الحكم إخراج البطاقة الصفراء وللأسف كانت لهيريرا الذي كان لديه إنذار”.

وأضاف “لقد حاولوا التأثير على أذهاننا باللعب القذر وبالضرب لإفقادنا التوازن، وهذه الألاعيب جاؤوا بها من مدربهم، لم نقع في فخهم ولعبنا كرة القدم التي ألفناها منذ ستة أشهر تقريبا، مع أننا لم نستطع إنهاء اللقاء بهدف ثان للأسف.

وختم العملاق البلجيكي تصريحاته بالحديث على المستوى الشخصي وقال: “أنا بحالة جيدة وأعتقد أني أقدم موسما جيدا جدا”.

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