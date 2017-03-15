مارادونا يعيد هدفه الذي أبكى إنكلترا 31 عاماً في مباراة ودية

بعد أكثر من 30 عاما على تلك الحادثة التاريخية، كرر النجم الأرجنتيني #دييغو_أرماندو_مارادونا هدفه الذي سجله بيده ضد #إنكلترا في مونديال عام 1986 في #المكسيك، ولكن هذه المرة في مباراة ودية.

وكان مارادونا (56 عاما) يشارك في مباراة ودية على هامش بطولة العالم للشباب تحت 20 عاما في بلدة سون الكورية الجنوبية، عندما كرر هدفه الأسطوري الذي اختير كهدف القرن عام 2000.

وأعاد مارادونا التاريخ، مساء امس الثلاثاء، عندما تقدم باتجاه الحارس وضرب الكرة بيده في المرمى بنفس الطريقة المخادعة، وسجل نفس الهدف مثيرا حماسة الجماهير في المباراة التي شارك فيها إلى جانب زميله الأرجنتيني السابق ولاعب فالنسيا بابلو إيمار.

وكان مارادونا قاد بلاده في كأس العالم بالمكسيك ضد إنكلترا بقيادة غاري لينيكر في مواجهة نصف النهائي، وسجل الهدف الأول في الدقيقة 51 عندما ارتقى أمام الحارس الإنكليزي بيتر شيلتون وضرب الكرة بيده في المرمى وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، وبعد 3 دقائق سجل مارادونا هدفا تاريخيا آخر بعدما تجاوز 7 لاعبين من منتخب إنكلترا بالإضافة إلى الحارس.

ولم يتمكن المنتخب الإنكليزي من العودة في المباراة رغم الهدف الذي سجله غاري لينيكر في الدقيقة 81، وتأهلت الأرجنتين إلى المباراة النهائية وفازت بكأس العالم على حساب ألمانيا الغربية بنتيجة 3-2.

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