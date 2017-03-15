محللون : عدد سكان لاتفيا يتناقص بمعدل 55 شخص يومياً !

قال الأستاذ والخبير الديموغرافي بيتريس زفيدرانيش في مقابلة مع إذاعة Baltkom أن عدد سكان لاتفيا يتراجع بمعدل 20 ألف شخص سنويا منذ العام 1991.

وخلال المقابلة أضاف الخبير: “خلال سنوات الاستقلال، أي منذ العام 1991 فقدنا قرابة 700 ألف شخص، مرت فترات وصل فيها عدد سكان البلاد إلى 2.7 مليون نسمة وعدد سكان ريغا وصل إلى نحو مليون شخص وفق ما نقلت وكالة نوفوستي الروسية ، واليوم تشير الأرقام إلى أن معدل سكان البلاد يتناقص بمقدار 55 شخصا في اليوم، أي 1650 شخصا في الشهر”.

وأشار زفيدرانيش إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على التعداد السكاني في لاتفيا، أهمها الوفيات ومعدل الهجرة المرتفع بين المواطنين والذي يعد مسؤولا عن نحو 70% من تناقص أعدادهم في البلاد.

وأضاف الخبير: “تشير الإحصائيات إلى أن عدد القادمين إلى لاتفيا أقل بكثير من الذين يغادرونها، أي بمعدل 2 إلى عشرة أشخاص”.

وجمهورية لاتفيا تقع في منطقة بحر البلطيق في أوروبا الشمالية، وتعتبر من أقل الدول الأوروبية من حيث الكثافة السكانية. استقلت عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، وأصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي عام 2004.

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