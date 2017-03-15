مسؤول مدريدي في ستامفورد بريدج لمراقبة كورتوا و دي خيا

تواجد أحد مسؤولي نادي #ريال_مدريد الإسباني في مدرجات ملعب ستامفورد بريدج لمتابعة مباراة #تشيلسي أمام ضيفه #مانشستر_يونايتد في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي.

وزعمت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن تواجد المسؤول المدريدي في ملعب ستامفورد بريدج جاء بهدف عَقد مقارنة على أرض الواقع ما بين الثنائي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي ودافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وذكرت الصحيفة المقربة من أسوار النادي الملكي وفق ما اوردت صحيفة إيلاف أن مسؤول ريال مدريد يرى أن دي خيا أُختبر أكثر من كورتوا وتألق بصورة ملحوظة رغم موقفه الغريب في الهدف الذي سجله الفرنسي نغولو كانتي.

وأضافت الصحيفة “كورتوا أبعد هدف مُحقق لمانشستر يونايتد من تسديدة لماركوس راشفورد ليخرج بشباك نظيفة، والمسؤول عن متابعة المباراة قدم ملف تفصيلي للإدارة عن أداء دي خيا وكورتوا، وسيبدأ النادي محاولاته للتعاقد مع أحدهما في الصيف».

ويسعى النادي الملكي للتعاقد مع حارس مرمى من الطراز الرفيع الصيف المقبل، كما أنه اعتاد منذ عام 2015 على تهديد الحارس الأول للفريق الكوستاريكي كيلور نافاس بمفاوضة دي خيا ومن ثم بيتر تشيك وتيبو كورتوا، فضلا عن تقارير تحدثت عن رغبة النادي في التعاقد مع الحارس الإيطالي اليافع جيانلويجي دوناروما.

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