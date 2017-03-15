مسح : فيينا أفضل مدن العالم و بغداد الأسوأ

تصدرت العاصمة النمساوية، فيينا، قائمة شركة، ميرسير، لأعلى مستويات جودة الحياة في المدن للعام الثامن على التوالي، واعتبرت العاصمة العراقية، بغداد، الأسوأ مرة أخرى.

ويتيح هذا المسح الذي شمل 231 مدينة واستخدم معايير كثيرة أهمها: الاستقرار السياسي والرعاية الصحية والتعليم والجريمة، إمكانية تحديد الأجور وتعويضات الموظفين الدوليين، من قبل الشركات المنظمة.

والمثير للاهتمام، غياب العديد من المدن العالمية مثل لندن وباريس ونيويورك، عن المراكز الـ 30 الأولى في القائمة، كما جاءت سنغافورة في المرتبة الأولى بين المدن الآسيوية، وفي المركز الـ 25 على مستوى العالم، في حين جاءت مدينة سان فرانسيسكو في المركز الـ 29 عالميا وهي الأولى في الولايات المتحدة.

واحتلت مدينة دربان في جنوب إفريقيا المركز الأول في القارة السوداء، وكذلك المرتبة الـ 87 على مستوى العالم وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم ، وتتميز مدينة فيينا وعدد سكانها 1.8 نسمة، بوجود المقاهي الثقافية والمتاحف والمسارح ودور الأوبرا، بالإضافة إلى رخص أسعار الإيجار والتنقل ضمن المدينة، مقارنة بعواصم غربية أخرى.

وجاءت المدن التالية بعد فيينا في الترتيب العام: زوريخ السويسرية وأوكلاند النيوزيلندية وميونيخ الألمانية وفانكوفر الكندية.

واحتلت العاصمة بغداد المركز الأخير في القائمة، بينما جاءت العاصمة السورية دمشق في المركز السابع قبل الأخير، وتلتها بانجي، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، والعاصمة اليمنية، صنعاء، وبورت، عاصمة هايتي، والعاصمة السودانية الخرطوم، والعاصمة التشادية، نجامينا.

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